El Gobierno abolió la necesidad de certificaciones para importar productos electrónicos

Esta medida tiene como objetivo facilitar el ingreso al país de electrodomésticos, dispositivos electrónicos y equipos de iluminación, al tiempo que busca reducir tanto los costos como los tiempos de espera para importadores y consumidores.

25 de Febrero de 2025 18:29hs

El Gobierno de Javier Milei derogó una serie de resoluciones previas relacionadas con la certificación eléctrica de productos importados. Esta medida tiene como objetivo facilitar el ingreso al país de electrodomésticos, dispositivos electrónicos y equipos de iluminación, al tiempo que busca reducir tanto los costos como los tiempos de espera para importadores y consumidores. Con ello, se espera fomentar una mayor oferta y competencia en el mercado argentino.

La Resolución 16/2025 establece que los productos que posean certificaciones internacionales de seguridad eléctrica podrán ingresar al territorio nacional sin la necesidad de obtener certificaciones adicionales a nivel local. Además, la resolución exonera a los productos de bajo voltaje, es decir, aquellos que operan con menos de 50V, de los controles previos, simplificando así el proceso de certificación para la industria nacional.

Asimismo, se elimina la intervención de la Aduana en la validación de estos productos, lo que podría facilitar su ingreso al mercado. Con esta nueva disposición, se permitirá también la comercialización de equipos que cuenten con enchufes distintos a los estándares argentinos, siempre que estos incluyan adaptadores que hayan sido certificados. Esto implica una ampliación en la variedad de productos que pueden ser ofrecidos en el mercado local.

La medida abarca una amplia gama de productos eléctricos, incluyendo, pero no limitándose a, electrodomésticos de uso doméstico, fuentes y cargadores, dispositivos de iluminación y aparatos electrónicos de audio y video. En particular, se ha estipulado que productos con certificaciones reconocidas internacionalmente, tales como CE (Europa), EAC (Eurasia), CCC (China), UKCA (Reino Unido), NOM (México), SEC (Chile), Inmetro (Brasil) y UL (EE.UU.), entre otras, no requerirán certificación adicional para ser comercializados en Argentina.