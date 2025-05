El gobernador de La Rioja admitió que entregó dádivas a cambio de votos y pidió disculpas

Luis Beder Herrera sorprendió al reconocer públicamente que en las elecciones legislativas hubo prácticas clientelares. Prometió que no volverá a ocurrir

12 de Noviembre de 2013 14:14hs

El gobernador de La Rioja pidió disculpas al obispo provincial Marcelo Colombo por las "dádivas" preelectorales y prometió que "no volverá a pasar". Además dijo que no buscará ser candidato para un nuevo período en el 2015.



Beder Herrera sorprendió hoy con declaraciones realizadas en la residencia oficial, al reasumir su cargo luego de una licencia de una semana.



Lo primero que hizo fue pedirle disculpas al obispo Colombo por las dádivas preelectorales que la Iglesia Católica criticó con dureza a través de un documento público.



"Coincido con el obispo que estas prácticas deben eliminarse. Yo, cuando gané en el 2011, lo hice sin entregar una sola chapa, pero ahora cedí ante el pedido de un sector de mi espacio. Esa no es la militancia que debemos profesar. No se debe militar con dádivas dos meses nada más, sino todo el año", afirmó.



En ese sentido, el mandatario provincial garantizó que eso no volverá a ocurrir porque él no se va a postular a la re-reelección, instancia vedada por la Constitución provincial. "En el 2015 yo ya no voy a ser candidato, pero prometo que en mi partido no se dará lugar a esas prácticas", confirmó.



Tal como había anunciado una semana antes de las elecciones legislativas, que ganó por 770 votos, Beder Herrera dijo que seguirá impulsando investigaciones por corrupción tanto entre funcionarios y ex funcionarios, incluso parientes, de su sector, como de otros.