Hoy los datos del Indec revelaron que la inflación de septiembre alcanzó un 6,2%. El Ministro de Economía Sergio Massa, quien se encuentra en Washington DC para participar de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, revela que no está conforme tras estas cifras.

“Es el segundo mes consecutivo en el que logramos reducir la inflación pero es un número que todavía no me conforma ni mucho menos. La obsesión nuestra tiene que ser trabajar todos los meses para seguir recorriendo la escalera descendente”, declaró a algunos periodistas luego de dar una charla en la sede del think tank Atlantic Council en la capital estadounidense.

Los números inflacionarios de este mes contrastan de manera positiva con los de agosto (7%) y julio (7,4%), esto debido a las demoras en los aumentos de servicios públicos. Sin embargo, según Massa, esto no es suficiente.

Durante el almuerzo en Atlantic Council, que contó con la presencia de invitados del sector privado, empresarios y organismos multilaterales, uno de los temas principales por los que Massa fue consultado también fue la inflación. Igualmente, se priorizó la dinámica de precios. “Hoy nuestra responsabilidad está puesta en estabilizar, nuestro desafío más importante es bajar la inflación”, compartió el ministro en su presentación.

Previo al almuerzo, el funcionario se había reunido con Reina Irene Mejía, presidenta interina del BID, para firmar un crédito por USD 700 millones anunciado esta semana.