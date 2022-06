Con 237 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el titular del cuerpo, Sergio Massa, con el apoyo de legisladores oficialistas y de la oposición, que generará alivio en 4,5 millones de trabajadores monotributistas de todo el país. La medida pasa ahora al Senado para su sanción definitiva.

Con el consenso de todas las fuerzas políticas, la Cámara baja aprobó el proyecto de ley de Alivio Fiscal Para Pequeños Contribuyentes y Autónomos. La medida contó con el aval del oficialismo y la oposición.

La iniciativa de Massa, acompañada por los diputados Leandro Santoro y Mónica Litza (del FdT), Margarita Stolbizer (JxC) y Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), alcanza con mejoras a 4,5 millones de monotributistas.

“El objetivo es generar un alivio fiscal que permita que los trabajadores monotributistas y autónomos tengan la oportunidad de tener menor carga impositiva y la posibilidad de pagar menos cantidad de impuestos”, destacó Massa, autor del proyecto.

“Desde el Congreso trabajamos para tratar de ayudar a que todos aquellos que trabajan y producen tengan mayor nivel de acompañamiento, de respaldo, de alivio en su situación fiscal”, agregó ante los medios.

La propuesta para monotributistas permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.

Estos cambios, impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.

Durante su tratamiento en el recinto, el proyecto incorporó modificaciones para favorecer especialmente a los pequeños contribuyentes de menores ingresos.

Entre ellos, se destacan la suba en un porcentaje mayor de la escala de facturación de las categorías A, B, C y D (promedio 60%) y, además, la exención del componente impositivo a las Categorías A y B. Esta exención del componente impositivo beneficia a 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.

Además, cabe destacar que no se afectará a los fondos de obras sociales ni seguridad social.

A su vez, la medida beneficia a 150 mil trabajadores autónomos, aumentando las deducciones especiales de ganancias que pagan. En el recinto, se decidió incrementar la deducción especial para los autónomos en 2,5 veces la ganancia no imponible y 3 veces para los “nuevos profesionales”.

Este incremento de la deducción impacta principalmente en los autónomos con ingresos de hasta $8 millones (2 veces el tope de monotributo), que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias.