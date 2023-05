Un nuevo conflicto gremial paraliza el sector de los fabricantes de neumáticos del país. Como hace un tiempo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) paralizó una fabrica de neumáticos y podría provocar aumentos en el valor de los mismos en el mercado.

Los trabajadores nucleados en el Sutna esta vez no reclaman por aumentos salariales, sino por medidas de seguridad que mejoren las condiciones de trabajo en Bridgestone, además de la reincorporación de nueve empleados que fueron despedidos de la planta de Llavallol (Lomas de Zamora).

Por su parte, desde la empresa advierten que los reclamos de seguridad de los empleados “no se justifican en la realidad”, y aseguran que se vieron “obligados a desvincular a un grupo de personas” después de haberles realizado múltiples advertencias y “habiendo agotado todos los esfuerzos”. Mientras las negociaciones entre ambas partes siguen su curso normal, desde el gremio están realizando medidas de fuerza en las fábricas, con cese de actividades.

“El problema principal es que hay condiciones laborales complicadas en la planta de Llavallol. Es algo grave, al punto que están interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. No es común que participen las tres carteras administrativas en un conflicto”, aseguró el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, Alejandro Crespo.

A su vez, desde la empresa aseguran que "esta situación surgió a partir de la solicitud de medidas de seguridad que no se justifican en la realidad ya que no solo no son necesarias, sino que nunca fueron presentadas como un reclamo en las diversas reuniones y conversaciones efectuadas”.