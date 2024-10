Bravo.Continental Rector de la UBA: "El Gobierno bajó todo lo que sea científico a cero o a cifras mínimas" "La oferta salarial del Gobierno fue muy chica. La parte salarial es tremendamente importante, pero la Universidad no son solamente sueldos. La Universidad no es sólo enseñanza. La UBA es uno de los baluartes científicos de la Argentina. Tenemos una acción social muy importante a través de Extensión. Hoy casi no estamos investigando porque no tenemos reactivos. Formar un becario o un docente no se hace de hoy para mañana, lleva años. Hay un desfinanciamiento gradual de las universidades", denunció el doctor Ricardo Jorge Gelpi, rector de la UBA.