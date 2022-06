La caída global de los mercados bursátiles, las criptomonedas y otros activos de riesgo se ha acelerado en medio de la creciente preocupación de que la inflación fuera de control, el aumento de las tasas de interés y la desaceleración del crecimiento puedan combinarse para llevar al mundo a la recesión.

Los precios de las acciones cayeron en Asia el viernes al comienzo de lo que probablemente sea otro día tórrido para los inversores asustados por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana de aumentar las tasas de interés por el mayor margen en casi 30 años .

Otros bancos centrales líderes, como el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo, han seguido su ejemplo, este último en su primera subida en 15 años, lo que ha hecho que los economistas se apresuren a revisar a la baja su pronóstico de crecimiento.

A pesar de que el Banco de Japón anunció el viernes que se apegaría a su política monetaria ultralaxa, agregó que los aumentos de tasas en otros lugares eran una "señal muy siniestra para los inversores del mercado de valores... la carrera mundial para aumentar las tasas no está ni cerca de terminar". línea".

Muchos creen que Estados Unidos puede estar en recesión el próximo año, lo que aumenta la posibilidad de una recesión mundial más amplia.

Las acciones de la economía más grande del mundo han sufrido su peor comienzo de año en 60 años con el índice de referencia S&P 500 cayendo un 23% desde enero después de perder otro 3,25% el jueves. Los analistas de JP Morgan dijeron que el estado del S&P 500 “implica un 85% de probabilidad de una recesión en Estados Unidos” .

Las caídas, reflejadas en el promedio Dow Jones, el Nasdaq de tecnología pesada y los mercados del Reino Unido y Europa, no hicieron nada para impulsar la confianza en Asia Pacífico. El Nikkei de Tokio cayó un 1,65% y estaba en camino de su peor semana de pérdidas en dos años, al igual que el principal índice Nifty de la India. En Sydney, el ASX200 bajó un 2% el viernes por la tarde.

La derrota de las criptomonedas tampoco muestra signos de disminuir, con bitcoin cayendo un 7,8% y ethereum un 8,45% peor. Además, el Financial Times informó que el fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur Three Arrows Capital, que tiene $ 10 mil millones bajo administración, no cumplió con las llamadas de margen esta semana en medio de la caída de los valores de las criptomonedas.