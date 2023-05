Las exportaciones cayeron un 29,3% en la comparación interanual de abril. Si bien las importaciones experimentaron una baja del 12,6%, el resultado para la balanza comercial fue desfavorable por segundo mes consecutivo. Las ventas al exterior sumaron 5.891 millones de dólares, contra 6.017 millones de dólares acumulados en importaciones. El resultado implica un déficit de 126 millones, según consigna el Indec.

Las ventas de maíz en grano bajaron unos u$s 536 millones; trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra perdieron u$s 534 millones; harina y pellets de la extracción del aceite de soja descendieron u$s 430 millones; aceite de soja en bruto, incluso desgomado bajó u$s 366 millones; cebada en grano, excluida cervecera cayó u$s 99 millones; biodiésel y sus mezclas u$s 90 millones, entre otras bajas. En contraste, se incrementaron las ventas al exterior de vehículos para transporte de mercancías y de personas.

En tanto, bajaron las importaciones de gasoil, gas natural en estado gaseoso y vacunas para medicina humana acondicionadas para la venta por menor. Y subió la compra de porotos de soja y tubos soldados, utilizados en oleoductos o gasoductos.