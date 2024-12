La Hora del Campo Sergio Berensztein: "Si se ordenan las variables fundamentales, tenemos un futuro espectacular" "No me alarma que haya peleas internas en el Gobierno de Milei, porque están en todos lados de la sociedad argentina, hasta en el fútbol. Lo que me preocupa es si esto pone en riesgo la gobernabilidad, como pasó con De la Rúa y Chacho Álvarez", explicó el analista político.