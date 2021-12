Pocos jugadores han generado tanta expectativa en el último tiempo sin haber demostrado todavía demasiado en la NBA. Zion Williamson era una promesa sobre la cual todo el mundo del básquet estadounidense tenía puestos los ojos. Incluso desde sus tiempos en la Universidad Duke, cuando los estadios se llenaban a reventar y se pagaban arriba de 3500 dólares las entradas para verlo jugar. Hace tiempo no puede jugar por lesión, pero reapareció en la cancha de los New Orleans Pelicans y dejó una imagen preocupante.

A mitad de año sufrió una fractura en un pie y debió ser operado. Desde aquel entonces no ha podido volver ni siquiera a entrenar con normalidad, a pesar de que los tiempos de recuperación previstos eran menores. Hace apenas algunos días completó algunos entrenamientos individuales pero sufrió dolores, por lo que no pudo nunca practicar con compañeros.

Su reaparición en público generó preocupación. Su estado físico cambió notoriamente. Siempre fue un jugador con problemas de peso, pero en algún momento consiguió controlarlo y disponer de una figura atlética y potente al mismo tiempo, con la que empezó a destacarse en la liga.

El hecho de no haber podido ejercitarse durante tanto tiempo por su problema en el pie lo perjudicó notoriamente. Según informan desde Estados Unidos, sobrepasa los 140 kg, lo que lo haría el segundo jugador más pesado de la NBA. Lo más preocupante de eso es que no está ni entre los 20 más altos. Según indican, el único que lo sobrepasaría en kilos es Tacko Fall, el jugador de más tamaño de la liga, que le lleva 31 centímetros.

No es la primera lesión que el ex hombre de Duke ha tenido. De hecho, una vez seleccionado en el draft 2019 tardó varios meses en debutar. Es su tercera temporada en la NBA y sólo jugó 85 partidos, es decir, solo tres partidos más de los que se juegan en una sola temporada regular. Las autoridades de los Pelicans no están para nada conformes e incluso ya se ha rumoreado un posible intercambio por algún otro jugador capaz de rendir en la actualidad.