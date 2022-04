En la temporada 2021 Max Verstappen y Lewis Hamilton se tiraron todos tipo de dardos en el marco de la competencia por el campeonato del mundo del Fórmula 1. Chocaron casi tanto dialécticamente como en pista, pero todo en relación a un tema específico: el automovilismo. Pero ahora, la disputa pasó a otro nivel. El piloto neerlandés cruzó a su par británico por cuestiones vinculadas al fútbol.

Hamilton, junto a Serena Williams, busca aportar unos 20 millones de libras esterlinas a un grupo económico encabezado por el ex presidente del Liverpool, Martin Broughton, para adquirir al Chelsea, club que pertenece al ruso Roman Abramocivh que por el conflicto de su país con Ucrania fue obligado a vender.

Pero lo curioso es que el siete veces campeón de la F1 se declaró durante toda su vida hincha del Arsenal. Si bien no son rivales directos, porque históricamente el equipo Gunner ha tenido como adversario al Tottenham, ambos equipos son de Londres y como consecuencia del crecimiento del equipo de Stanford Bridge durante los últimos años, la puja se acrecentó.

Hamilton que siempre se identificó con el equipo de camiseta roja y blanco intentó excusarse: "Yo seguía al Arsenal pero quiero al Chelsea porque mi tío era hincha". Pero parece que Verstappen no creyó la justificación y salió con los tapones de punta sobre su rival.

"Pensé que era hincha del Arsenal, ¿no? Si sos hincha del Arsenal y queres comprar al Chelsea... bueno, eso es interesante. Pero todos pueden hacer lo que quieran con si dinero", afirmó el vigente campeón del mundo a Sky Sports.

Como si no fuera suficiente, hizo alusión a su sentimiento personal para volver a criticar al piloto de Mercedes: "Soy hincha del PSV y nunca compraría al Ajax. Y si fuera a comprar un club de fútbol, me gustaría ser el propietario total y tomar las decisiones yo mismo, no solo poseer un pequeño porcentaje". La escalada en la rivalidad tiene un nuevo episodio en un ring totalmente distinto.