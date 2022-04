A dos días de que se juegue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético Madrid y el Manchester City, todavía se discute el planteo diseñado por Diego Simeone en el duelo de ida jugado en Inglaterra.

El entrenador que decidió defenderse durante todo el encuentro con sus once hombres recibió duras críticas y ahora, a todos esos cuestionamientos, se le sumaron los del mítico Marco van Basten: "Es normal que la gente cambie de canal o ponga Netflix antes que ver al Atlético".

El ex delantero del Ajax y del Milan recalcó que no hay nada ilegal en el planteo del colchonero, pero se mostró impactado por el mismo. "Me sorprende que haya un equipo con 10 jugadores detrás de la línea de la pelota durante 90 minutos, que sólo trate de no recibir un gol de parte de su oponente", aseguró en diálogo con Ziggo Sport.

Además, afirmó que "no es agradable" ver a jugadores como Antoine Griezmann o Joao Félix, cuyo valor es muy alto y su calidad como delanteros muy estimada, "tener que defender durante los 90 minutos".

Más allá de los gustos, la efectividad de la táctica implementada se verá cuando se defina la serie en el partido de vuelta, que se jugará el miércoles desde las 16 en el Wanda Metropolitano de Madrid. El equipo inglés está 1 a 0 arriba.