El DT de Roma sobre Paredes a Boca: "No retengo a nadie" "Todos los rumores que escucho sobre Paredes los escucho de ustedes (periodistas), no de él. Pero como dije con Hermoso, no retengo a nadie, si alguien se quiere ir, que así sea", dijo el legendario Claudio Ranieri, quien valoró la verticalidad del mediocampista de la Selección por sobre su variante en el equipo italiano, Bryan Cristante.