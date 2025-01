Uruguay Pepe Mujica se despidió: "El cáncer se ha extendido por mi cuerpo" "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", explicó. El expresidente de Uruguay dejó un mensaje de "respeto al que piensa distinto" como fundamento de la democracia.