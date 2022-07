River suma otro golpe a su ilusión. La dura eliminación de la Copa Libertadores, con un muy mal nivel y con polémicas ya trajo su primera consecuencia fuerte. El goleador uruguayo Luis Suárez, al que el Millonario pretendía, confirmó que no jugará en el equipo de Marcelo Gallardo.

El ex delantero del Liverpool y Barcelona confirmó que no llegará al país como resultado directo de la caída del equipo de Núñez ante Vélez en el Máximo certamen continental. “Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", aseguró en una entrevista con el diario Ovación de su país.

Además, agregó que la posibilidad la barajó a partir de la fuerte insistencia del Millonario por contratarlo, dado que en realidad no quería irse del fútbol europeo: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".

Por último, el atacante charrúa se mostró sorprendido de que no haya habido un interés por él de Nacional, equipo desde el cual surgió. "Estoy sorprendido de que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación. Si llegué a pensar e ilusionarme con River, lo mismo pasaría con Nacional, que fue mi casa", concluyó.