Desde hace más de una década, en el Sporting Club de Lisboa se ilusionan con volver a tener un rato de ese magnetismo que genera Cristiano Ronaldo y que ellos disfrutaron hace tanto tiempo y de manera tan efímera. El sueño parece más accesible que en otras circunstancias y dado su conflicto con el Manchester United podría concretarse.

El delantero hizo todo lo que estuvo a su alcance para salir de su actual equipo en este mercado de pases y no consiguió acordar con ningún otro club. En consecuencia debió volver los entrenamientos del Manchester donde ya no fue tan recibido, especialmente por Erik ten Hag, flamante entrenador del club que pensaba contar con él desde el día uno y no sobre el final de la pretemporada.

CR7 buscaba irse por una única razón: quiere que los últimos años de su carrera se desarrollen compitiendo por la Champions League, y Los Diablos Rojos de Inglaterra no consiguieron clasificarse para este año. Pero sí lo hizo el club que lo formó y que en otras circunstancias quizás no podría ni siquiera ilusionarse con la llegada del delantero.

Sporting no sólo jugará el máximo torneo continental europeo, sino que además fue beneficiado con un sorteo benévolo para fase de grupos. Se medirá ante el Eintracht Frankfurt, el Tottenham y el Olympique de Marsella. No son equipos sencillos, pero ninguno es un candidato natural.

Si bien tiene otras opciones como el Napoli, en ningún lado la recepción será mejor que en el lugar que lo vio nacer. Jorge Mendes, su representante, trabaja para llegar a un acuerdo con el Manchester, que lo compró el año pasado y no quiere dejarlo ir sin percibir algo a cambio, incluso aunque su permanencia en el club, con mala relación con el DT y en el banco de los suplentes le pueda significar un perjuicio deportivo. No es fácil, pero es posible.

El conjunto portugués en donde el mítico luso debutó sólo pudo contar con él por una temporada. Jugó allí en la 2002/2003, convirtió cinco goles y dio siete asistencias. Al terminar ese campeonato fue vendido al Manchester United, donde comenzaría su reconocimiento mundial.