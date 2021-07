En su última exhibición, cayó mal, se la vio complicada, inmediatamente se retiró a la competencia. Miembro clave del equipo de Gimnasia Artística de los Estados Unidos, la atleta Simone Biles, dio luego una dolorosa explicación sobre su situación.

“Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, explicó entre lágrimas.

Simone continuó: “Vamos a ir paso a paso y ver lo que pasa. La terapia ayuda mucho, así como la medicina. Pero cuando te encuentras en una situación de alto estrés. Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto”.