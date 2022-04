En la previa de lo que se espera como un gran duelo de estilos futbolísticos antagónicos, tanto Pep Guardiola como Diego Simeone evitaron todo tipo de polémicas y elogiaron a su contrincante. El DT argentino fue claro respecto de lo que piensa de su próximo rival en la Champions League: "Da gusto ver jugar al Manchester City".

Este martes a las 16, el conjunto inglés se medirá ante el Atlético Madrid en el Etihad Stadium, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la principal competencia de clubes en Europa.

En ese contexto, el "Cholo" le cargó cierta responsabilidad al equipo que será local, aunque no bajó a sus dirigidos de la compulsa: "La presión la tenemos todos, pero creo que son responsabilidades. No tengo dudas de que el City tiene jugadores extraordinarios, quizá tenga mejores futbolistas que nosotros, pero son dos partidos. CIty y Bayern pueden tener más posibilidades, pero la temporada pasada salió campeón el Chelsea".

Por otro lado, y si bien elogió al ex director técnico del Barcelona, también llevó un poco de agua para su molino. "Lo me gusta de equipos como el City es el esfuerzo que tienen por recuperar el balón. Lo que me genera cosas importantes es ver a jugadores de esa calidad estar siempre activos y no dar por perdida ninguna pelota".

Sobre el final, no evitó hacer referencia a que Pep siempre ha tenido el privilegio de dirigir jugadores de élite: "En los equipos donde me ha tocado estar nunca he tenido la posibilidad de tener a los Xavi, Busquets, los Messi, los Iniesta, todos jóvenes. Más allá del gran talento que tiene Guardiola tuvo la suerte de estar acompañado de excelentes jugadores".

Unas horas antes, el entrenador del Manchester City había elogiado a Simeone y había asegurado, también en conferencia de prensa, que el "Cholo" es "más ofensivo de lo que la gente cree" y evitó entrar en la polémica de estilos.