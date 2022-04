No para. Sin importar por que competencia juegue, Racing gana y, generalmente, juega muy bien. La Academia derrotó con total claridad a Cuiabá de Brasil por 2 a 0 en el Cilindro y se acomoda como único líder del Grupo B de la Copa Sudamericana. Javier Correa y Carlos Alcaraz, de tiro libre, convirtieron los goles.

No hubo equivalencias en ningún momento. Y no porque el conjunto brasileño haya mostrado un nivel excesivamente bajo. Sino porque el equipo de Fernando Gago dominó en todo momento y no dejó margen para la duda. De entrada se hizo ancho, manejó la pelotas con sus volantes y aceleró por los costados con Alcaraz y Gabriel Hauche.

Ese juego por los costados, con la subida de los laterales incluida le permitió generar varias situaciones de gol. Inclusive, la que terminó en el primer tanto. Gonzalo Piovi lanzó un centro desde la izquierda y el arquero rival, Joao Carlos, quiso despejar pero la dejó corta. Leonel Miranda pateó mal, Hauche la volvió a meter desde la derecha y Correa conectó un cabezazo inatajable.

El equipo del Mato Grosso intentó jugar por abajo y asociarse en corto, incluso para salir de contraataque. Las veces que lo hizo mostró criterio y buena técnica, pero pudo tener muy poca posesión, porque el local no la perdió demasiado y chocó con dos centrales firmes y de buen partido.

El conjunto de Avellaneda hizo sobrados méritos para conseguir algún tanto más en la primera parte. Generó desbordes, tuvo remates de afuera y le faltó precisión en el último toque para conseguirlo. Debió esperar hasta los 21 minutos de la segunda parte para estirar merecidamente la ventaja.

Cuando el equipo ya no era tan punzante en los últimos metros, una avivada de Alcaraz, que ya había ejecutado acciones similares en otras oportunidades, le dio a Racing el segundo gol. Pateó un tiro libre lejano, cuando todos esperaban centro, por afuera de la barrera. La pelota dio en el palo, rebotó en la espalda de Joao Carlos que se había tirado contra su palo izquierdo y se metió.

Durante los últimos 15 minutos, movió el banco con el objetivo de descansar y para eso también cedió cierto protagonismo. El trajín de los partidos disputados, la doble competencia y el resultado cómodo generaron que opte por un estilo que no le es propio.

Hasta ahora, por su nivel y por como ha pisado firme en las dos primeras fechas de la Copa Sudamericana, Racing parece ser uno de los grandes candidatos al título. Hace realmente mucho tiempo que no conseguía resultados tan positivos generados por una idea conductora tan clara.