El director técnico de la Selección de fútbol argentina, Lionel Scaloni, ha realizado algunas modificaciones en la convocatoria de jugadores para los próximos amistosos ante El Salvador y Costa Rica. Tras la lesión de Marcos Senesi, quien estará fuera de las canchas por cinco semanas, se decidió convocar de urgencia al defensor de Boca Nicolás Valentini.

Valentini se sumará al plantel que enfrentará a El Salvador el 22 de marzo en el Lincoln Financial Field, y posteriormente a Costa Rica cuatro días después en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, ambos encuentros a disputarse en Estados Unidos. Esta convocatoria implica que Boca no contará con Valentini para el partido frente a Central Norte de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Además de Valentini, Scaloni contará con otros defensores como Pezzella, Pérez, Otamendi, Romero, Tagliafico, Molina y Barco. La lista de convocados se completa con arqueros como Armani, Benítez y Martínez, mediocampistas como Palacios, De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernández y Lo Celso, y delanteros como Garnacho, Buonanotte, Carboni, Di María, Messi, Álvarez, Martínez y Dybala.

Algunas ausencias notables en la convocatoria son Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Marcos Acuña y Guido Rodríguez, quienes se perderán los amistosos por lesiones. También destaca la no convocatoria de Gerónimo Rulli debido a la falta de actividad en su club, así como de Ángel Correa y Thiago Almada, quienes están en plena forma pero no fueron llamados. Por otro lado, Alejandro Gómez no estará presente debido a una suspensión por dopaje.