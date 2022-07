A San Lorenzo se le escapó un partido increíble. Ganaba 2 a 0 sin jugar bien, se refugió para aguantar el resultado y en un tiempo le levantaron el partido. El Ciclón igualó 2 a 2 con Unión en el Pedro Bidegain en un partido increíble. Adam Bareiro y Nahuel Barrios abrieron la cuenta para el local, mientras que Diego Polenta y Tomás González, en la última jugada del partido, igualaron la historia.

No fue un buen partido del Cuervo en ningún momento. No tuvo un primer tiempo cómodo, nunca pudo asentarse bien en la mitad de la cancha y no consiguió imponer su juego en ningún momento. Ni siquiera cuando el resultado le fue favorable.

Luego de media hora donde el conjunto santafesino había sido levemente superior, el equipo porteño se puso en ventaja. Nicolás Fernández Mercau y Agustín Martegani armaron una jugada sensacional por izquierda que terminó con un centro bajo hacia atrás. Tan bueno fue el envío que Bareiro, que apareció sólo, la empujó de manera imperfecta y la metió igual.

El tanto no cambió las acciones y el combinado dirigido por Rubén Darío Insúa no la pasaba bien. Tanto que al entrenador se lo vio notoriamente enojado, cuando suele ser una persona muy calma. De todos modos, y en ese contexto, su equipo marcó el segundo gol.

El Tatengue tuvo una pelota parada a favor que nunca pudo finalizar y el local disparó el contraataque. Ezequiel Cerrutti corrió con la pelota unos 50 metros, se metió en el área, enganchó hacia atrás y descargó para el "Perrito" Barrios, que, de afuera del área, remató y concretó el segundo tanto.

En la segunda mitad, el equipo de Boedo regaló totalmente la pelota y el terreno y se dedicó a defenderse. Incluso, los cambios que ingresaron entraron a cumplir funciones netamente defensivas, independientemente de que fueran jugadores con condiciones naturales para el ataque o la marca.

En cambio, el conjunto de Gustavo Munúa se lanzó al ataque. A los 12 consiguió descontar. Luego de un tiro de esquina desde la derecha y un desvío, la pelota derivó en Mariano Peralta Bauer, ex San Lorenzo, que remató de volea. La pelota dio en el palo, pero en el rebote la capturó el uruguayo Polento y venció a Sebastián Torrico.

Unión empujó sin cesar hasta el final del partido, y en el minuto 51 del segundo tiempo consiguió su premio. El colombiano Bryan Castrillón desbordó por izquierda y tiró el centro. Por el otro lado, desde la derecha hacia el centro se metió con todo Tomás González y metió el cabezazo salvador que significó el empate decisivo.

Al Ciclón se le escapó un partido increíble y la chance de quedar a cinco puntos de los líderes. El Tatengue si ganaba se subía seriamente a la pelea por el campeonato, aunque, por el trámite del partido, la igualdad tiene un claro sabor a victoria.