Tal como anticipó Continental, en medio de las necesidades por el particular contexto político, se aceleró el regreso de los hinchas a las canchas. A partir del primer fin de semana de octubre, es decir, en dos semanas, podrá haber un aforo del 50% en todo espectáculo deportivo para más de mil personas.

Así lo confirmo este martes a la mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en medio de un paquete de medidas permisivas en torno a la baja de contagios de COVID-19 durante las últimas semanas. Los hinchas van a poder volver a partir de la fecha 14, la que tendrá como plato fuerte el duelo entre River y Boca.

A pesar de que los dirigentes no tenían demasiado interés en la vuelta del público, que les generará responsabilidades que no querían asumir, la presión del Gobierno no deja demasiadas alternativas. La posibilidad de ampliar de 30%, aforo que se permitió en el partido de Eliminatorias entre Argentina y Bolivia, a 50% aliviana en algunos clubes el conflicto de la distribución de entradas.

La mayoría va a privilegiar a aquellos que son abonados. En muchos clubes sucede que los abonados pagaron por casi un semestre entero al que no pudieron asistir como consecuencia del inicio de la pandemia y a ellos se los recompensaría. De todas maneras no será sencillo. En River, por ejemplo, según informó Sebastián Srur, la mitad de la capacidad del estadio equivale a 36 mil personas y el Millonario tiene 45 mil abonados.