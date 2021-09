El Gobierno Nacional confirmó los protocolos para el regreso de los hinchas a la cancha a partir de este mismo viernes. El Jefe de Gabinete José Manzur, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, Turismo y Deportes Matías Lammens y Salud Carla Vizzotti y la secretaria de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcolm comunicaron desde la Casa Rosada que es lo que se le pedirá a cada persona para que pueda ingresar a un estadio. Podrá volver el público en todas las categorías.

A todos los hinchas mayores de 18 años se les exigirá al menos una dosis de una vacuna ya aplicada. Para ello, deberán registrarse en la página argentina.gob.ar/volvemos y sacar un permiso para asistencia a eventos masivos. Allí deberán brindar sus datos y realizar una declaración jurada respecto de la vacunación y esa información se constatará de manera automática con los datos que tiene el Ministerio de Salud.

Una vez hecho este trámite, los datos se cargarán en la aplicación CUIDAR, que será la que deba exhibirse los días de partido para constatar que todos los datos sean los correspondientes. Los vacunados en el exterior pueden tramitar una constancia autorizada por el Gobierno que también servirá para entrar. Los menores de 18 años no tienen la necesidad de acreditar ningún tipo de vacuna.

Manzur se mostró optimista respecto de lo que queda del año y la situación de nuestro país ante el COVID-19: "Durante el mes de octubre pensamos que con las dosis que tenemos y las que van a entrar vamos a entrar quizas en la última etapa de la pandemia".

Pero, al mismo tiempo, fue tajante a la hora de referirse al pedido de los clubes de ampliar el cupo de público a más del 50%. "Respecto del aforo hubo muchas consultas e intenciones para ir a más. No nos da para más. Estamos en la última etapa, pero esta no ha concluido y apelo a la responsabilidad social", aseguró el ex gobernador de Tucumán.

A poco más de 24 horas del comienzo de la fecha, todo parece haber quedado claro y el regreso del público a las apuradas es un hecho. Finalmente, todas las partes tendrán un Superclásico con 36 mil espectadores, una imagen que desde muchos sectores necesitaban.