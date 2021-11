Desde que en el año 2020 salió el documental "The Last Dance", que repasó la carrera y vida de Michael Jordan en los gloriosos Chicago Bulls de los años 90', había quedado claro que la relación con algunos de sus compañeros no era la mejor. Algunos incluso se negaron a aparecer en la serie y otros lo hicieron, aportaron su visión pero se quedaron con mucho para agregar sobre la figura de Su Majestad.

Uno de los que tenía mucho más para decir era Scottie Pippen, el socio indispensable de MJ23 en la obtención de cada uno de sus anillos de campeón. La cofradía fantástica que formaron dentro de la cancha no se trasladó afuera: no parecen llevarse muy bien e incluso Pippen no parece haberla pasado de la mejor forma en aquellos años exitosos por las exigencias de su compañero.

El 9 de noviembre Pippen publico "Unguarded" una autobiografía que le dedica largos párrafos al documental lanzado por Netflix. Y como había pasado antes de su salida a la venta, siguen filtrándose algunos capítulos que tienen como objetivo atrapar a los posibles lectores.

En la mayoría de ellos, el escolta se dedica a despedazar la figura de Jordan. Ya había dejado frases polémicas en las que destacaba que como compañero había sido mucho mejor que él o que los Bulls ganaban "a pesar del trato que él tenía con los demás".

Pero, en los últimos párrafos que aparecieron llegó más allá: "Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el básquet". Pippen asegura que la figura individualista de su compañero conspiró contra el deporte y que antes de su aparición todo era mejor.

"En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó. Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasarla, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival", asegura en su libro.

Por último, se encargó de ensalzar a quien para muchos es el máximo competidor del ex jugador de la Universidad de Carolina del Norte como el mejor de todos los tiempos: "Jordan quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él. Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros". Queda claro que incluso con relaciones humanas conflictivas, si el talento aflora el éxito puede llegar igual.