El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dialogó en conferencia de prensa a un día del duelo contra Uruguay que se jugará en Montevideo. Más allá de que tocó varios temas, lo esencial estuvo dirigido a la situación física de Lionel Messi y sus chances de jugar: "Ayer se entrenó y está a disposición, pero la decisión final la vamos a tomar a la tarde".

Además, agregó que cada vez que puede quiere verlo jugar, por lo que sus chances de ser titular parecen altas. "Ya saben lo que pienso de él y su importancia para el equipo. Convivir con Messi, que quiere jugar siempre, es fácil, porque yo también quiero que juegue siempre. En la Copa América ha estado en todos los partidos y para mi es un orgullo y ojalá todos tengan esas ganas de jugar", sostuvo el DT.

Por otro lado, hizo referencia a algunas declaraciones de Leonardo, el manager del PSG, que había manifestado su preocupación por el viaje del capitán argentino en un momento en el que no está al 100% físicamente: "Entendemos la preocupación del PSG. Está empezando la temporada y el jugador se va varias veces. Viene en muchas ventanas de Eliminatorias, viene a jugar la Copa América. Es un tema de calendario, no lo podemos resolver nosotros ni un club".

El entrenador campeón de la Copa América no confirmó el equipo pero afirmó que será muy similar al que enfrentó a Perú en el Monumental durante la última fecha, con las particularidades del capitán y de Leandro Paredes, a quien descartó para este primer partido: "Con Paredes no vamos a correr ningún riesgo, tenemos jugadores que pueden hacerlo igual de bien que él. El equipo muestra la misma cara si juega uno u otro y eso es positivo".

También se refirió al gran momento de Julián Álvarez y su posibilidad de pasar a un equipo europeo. "Si juega en este nivel, da igual donde juegue. Yo no me meto en donde tiene que ir a jugar o no. Ha dado un salto muy bueno, está jugando muy bien", afirmó el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe.

Por último, habló sobre esta particular convocatoria en la que llamó a varios jóvenes con futuro, como Matías Soulé, Exequiel Zeballos o Santiago Simón a que se sumen a la Selección Argentina: "Nuestra idea siempre fue tener chicos entrenando. Más allá de que de algunos el presente es muy bueno, el futuro de la Selección son ellos. Está bueno que vengan a entrenarse con los mejores. Lo hubiéramos hecho antes si hubiésemos podido".