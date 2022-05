La Selección Argentina se prepara para una final. Más allá de ser un partido y de no jugarse con regularidad, no sólo la FIFA reconoce al encuentro de este miércoles de ese modo, sino que así lo toma el propio plantel. A un día del duelo frente a Italia en Wembley por la Finalissima, partdo que va a transmitir Cotinental, Scaloni habló en conferencia de prensa: "Lo importante es no creerse invencible".

A pesar de la euforia por la posibilidad de que muchos jugadores consigan su segundo título con la camiseta albiceleste, el director técnico fue bastante cauto y puso en perspectiva las metas del equipo. "Nos gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es el objetivo de acá a noviembre. Seguir con la línea de juego", afirmó.

El entrenador se refirió al ambiente festivo que rodea al conjunto nacional tras la obtención de la Copa América y pidió al equipo que no se duerma en los laureles: "Que los hinchas canten 'dale campeón' me parece perfecta y emocionante. Pero que nadie se relaje y que sigan tirando para adelante. Debemos creer en competir con cualquiera sin confiarnos. Está todo tan bien que como técnico tengo que alertar a los jugadores".

Por otra parte, también hizo hincapié en un tema muy recurrente; el hecho de que el rival del miércoles sea campeón de su continente pero al mismo tiempo no juegue el Mundial. "Italia se quedó afuera inmerecidamente. Se quedó afuera por aspectos que sólo en el fútbol se dan porque no entra la pelota. Roberto Manicini le dio una identidad que hace años no tenía. Ahora tiene la oportunidad de empezar casi de cero", afirmó el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe.

Por último, Scaloni, que no confirmó el equipo titular para el gran duelo, se refirió a la situación de Lionel Messi con su equipo, aseguró que "le va a venir bien una buena pretemporada" y que "es importante que llegue con la mayor cantidad de partidos posibles" a la cita máxima.