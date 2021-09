Lionel Scaloni, el técnico de la Selección Nacional campeona de América, dialogó con Hernán Castillo y su equipo, en exclusiva, con TNT Sports Continental.

“Estos tres años fueron muy raros. Estuvimos casi un año sin vernos y ahora, en tres meses, jugamos un montón de partidos. Lo estamos esperado con ganas”.

“Mi manera de ver las cosas no ha cambiado. Ya en la anterior Copa América, pese a que no se había ganado, la sensación había sido positiva”.

“Creo que la gente se siente identificada con esta Selección y eso es lo importante. Lo que se ganó ya no cuenta, esto continúa y ahora cuenta lo que viene. Pensar que está todo hecho sería un grave error”.

“Se puede ganar o perder, pero siempre tenemos que continuar con una línea de jugar y de entender qué es lo que significa estar en la Selección”.

“Al principio, cuando estábamos de manera interina, la idea era ampliar la cantidad de jugadores y que todos tengan la posibilidad de jugar. Después, cuando nos confirmaron, buscamos ya formar una base y tener una forma bien definida”.

“El caso de Leo Messi es evidente, es un jugador que va a estar siempre dentro de la cancha siempre y cuando esté en condiciones. Él es siempre el primero que quiere estar”.

“El diálogo es fundamental, yo dialogo con todos. Eso te lleva a que todo sea más fluido y que no haya cortocircuitos”.

“Es normal que las ovaciones te gusten. Agradezco el cariño de la gente, sinceramente está bueno. Me gusta que la gente, más que al entrenador, apoye a los jugadores. En este caso me tocó a mí y lo agradezco”.

“Desde que estoy en la Selección, la Argentina se caracterizó por tener planteles muy unidos, que daban lo máximo y apoyaban al compañero. Nosotros intentamos maximizar eso. Soy un convencido de que uno juega mejor si querés al que está al lado tuyo. No sé si te dará un gol, pero sí que cuando hay un momento de dificultad vas a sacarlo adelante más fácil”.

“Cuando hacemos cambios el equipo no baja. Inclusive, en la Copa América, cuando el rival tomaba la iniciativa, con los cambios volvíamos nosotros a ser los protagonistas. Es una Selección y es muy difícil decir cuántos titulares tenemos porque te la ponen muy difícil. Jueguen Molina o Montiel, Tagliafico o Acuña el equipo juega bien y eso es lo que me deja tranquilo”.

“Cuanto más jueguen juntos Messi, Di María, Paredes e Icardi en el PSG mucho mejor, pero nosotros creemos que pasa más por el rendimiento que cada uno tenga, no por si juegan juntos o no”.

“Todavía tenemos muchas cosas que mejorar, no somo invencibles. El Mundial es una competencia muy difícil, que no siempre lo gana el que mejor juega y llegar bien no te garantiza nada. Lo que sí hay que tener es convicción, una idea y tener muy claro lo que tenés que hacer”.

“Ojalá podamos jugar contra Italia y contra todos los rivales europeos que podamos, porque la mayoría de los que llegan a instancias finales son europeos. De todas formas, nos deja tranquilos que la mayoría de nuestros jugadores compiten en ese nivel”.

“Yo con Marcos Rojo tengo una gran relación, lo aprecio mucho y es un jugador que a la Selección le ha dado mucho. Siempre lo miramos tanto a él como a Carlos Izquierdoz, me encanta las ganas que tienen de estar y de ponérnosla difícil. Hoy tenemos una base consolidada, que sinceramente no nos dan motivos para cambiar, pero me gusta mucho que haya jugadores que apoyen de atrás y quieran estar”.

“Nosotros no miramos el documento de un jugador, ni donde juega, solo vemos el rendimiento. En el caso del Cuti Romero se puso solo, con la temporada que tuvo no podíamos no darle la oportunidad, es un jugador de un nivel altísimo”.

“Siempre dije que Di María estaba en consideración y que era importante para la Selección, en ningún momento estuvo descartado. Creo que en la Copa América le dio un salto de calidad importante al equipo”.

“Nos gustó el campo de juego de River porque es muy rápido, había llovido un montón los días previos y la cancha estaba perfecta. Dio placer, nos gusta mucho jugar en ese tipo de canchas y creo que mejora el espectáculo”.