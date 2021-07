La dupla argentina que fue medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016, sufrió un inesperado traspié en las últimas competiciones de la categoría Nascar esta madrugada, y quedó postergada en las últimas dos de tres regatas a los puestos 14 y 10, respectivamente.

El inconveniente se debió a una lesión en la espalda de Cecilia Carranza que le impidió, por los dolores, navegar en su mejor estado. Si bien no se han perdido todas las chances de obtener medallas, ahora deberán obtener resultados extraordinarios en las últimas res carreras, para llegar al podio.

Visiblemente triste, Santiago Lange explicó a TyC Sorts que: "Ceci se quedó dura en la espalda, es muy difícil, es un barco muy exigente y no podíamos navegar. Hicimos un regatón en la primera (terminaron sextos), tuvimos una penalidad en la salida, pero era un buen puesto para empezar. Después no tuvimos velocidad, no se podía navegar así”.

“Se la bancó, una genia haber competido así. Lo importante es que dejó todo y corrimos la regata así. Agradecer el esfuerzo que hizo Ceci”, concluyó Lange.