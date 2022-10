Dos referentes históricos de San Lorenzo, esenciales en la consagración del equipo en la Copa Libertadores del 2014, le pondrán fin a sus ciclos en el club. El sábado, cuando el Ciclón enfrente a Aldosivi en el Nuevo Gasómeto, Néstor Ortigoza jugará su último partido como profesional y Sebastián Torrico jugará al menos su último partido en el club.

El conjunto de Boedo afronta un duelo clave dado que tiene posibilidades de clasificarse a la próxima Copa Sudamericana, lo que significaría un enorme premio al trabajo de Rubén Darío Insúa que consiguió darle al club un tiempo de relativa tranquilidad luego de mucho tumulto. Además, el ingreso de un torneo internacional le aporta a cualquier club argentino un salvavidas económico.

En ese marco, dos jugadores que estuvieron presentes en el partido más importante de la historia del club, contra el Real Madrid en Marruecos, se despedirán de la institución. Ortigoza le pondrá fin a su carrera profesional. Además de romperla en el Cuervo, fue campeón con Argentinos Juniors de una liga local y con Rosario central de la Copa Argentina. Por otro lado, fue subcampeón de la Copa América con la Selección de Paraguay en el 2011.

Torrico aún no tiene una decisión tan firme sobre su futuro. No continuará en San Lorenzo, pero eso no significa necesariamente el retiro. El arquero de 42 años analiza si continúa un año más en otro club o le pone punto final a su carrera. Además tiene un ofrecimiento para transformarse en dirigente de San Lorenzo por parte de una de las listas que planea competir en las elecciones de fin de año.