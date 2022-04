San Lorenzo de Almagro no gana para desgracias. Después de la salida de Pedro Troglio parecía recuperarse en su partido de local frente a Platense, pero la alegría le duro un solo tiempo, y empataron 2 a 2 con goles de Yaison Gordillo y Adam Bareiro para el Ciclón y Kevin Murillo y Brian Mansilla para el Calamar.

Los de Boedo empezaron bien, se lanzaron al ataque con el afán de repuntar y lo hicieron con cierto criterio, y además, la ventaja de que Gordillo puso el 1 a 0 a los 7 minutos. Con dicha tranquilidad, los locales siguieron jugando y pusieron el segundo mediante Bareiro antes de terminar el primer tiempo.

Pero el segundo fue otra cosa. Platense se le fue encima, trabajó el partido, diluyó a San Lorenzo y a los 10 minutos ya había descontado Murillo.

San Lorenzo no aguantaba, el final no llegaba nunca y a falta de 15 minutos Mansilla lo empató. El final fue un suplicio para el Ciclón. Pudo perderlo y de milagro tal cosa no ocurrió.

Hay que darle tiempo para trabajar el nuevo técnico, esta claro que en un partido, no se sale.