San Lorenzo de Almagro derrotó en el Nuevo Gasómetro a Aldosivi de Mar del Plata por 3 a 0 con goles de Malcom Braida y Andrés Vombergar en dos oportunidades, en el partido en que se despedieron nada menos que Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico.

Con la victoria, San Lorenzo consiguió la clasificación a la Copa Suamericana, después de la derrota de Atlético Tucumán en Florencio Varela, contra Defensa y Justicia, por 3 a 1.

El Ciclón fue notoriamente superior al descendido Aldosivi desde el principio, podría decirse que lo pasó por arriba, y ya a los 9 minutos se muso en ventaja con un cabezazo de Braida. Algunos minutos después se produjo la única llegada del Tiburón, que salvó justamente Torrico.

Y a los 23, otra vez Braida de gran partido, combinando con Ezequiel Cerutti, centro y Vomberger que nuevamente de cabeza, la manda adentro y clava el 2 a 0.

Así se fueron al descanso. San Lorenzo no aceleró de más en el segundo tiempo. No tenía porque, ya ganaba, que era todo lo que podía hacer para aspirar a la Sudamericana y no necesitaba mas goles para ello. Se decidicó a circular la pelota y esperar la ocasión.

Y llegó, a los 33 del segundo cuando Vonberger atento, tomó el rebote en un palo y metió el tercero, para hacer la fiesta completa. Despedida de dos ídolos, triunfo, goleada y clasificación a torneo continental. Inesperado hace solamente un mes. Todo para festejar para el Ciclón.