No todos están contentos con el pase de Lionel Messi a la liga francesa. Por supuesto, los principales afectados son los hinchas del Barcelona, que perdieron a su máximo ídolo histórico. Pero, además, hay varios protagonistas de equipos competidores del PSG que no están para nada contentos. Uno de ellos es Jorge Sampaoli, actual DT del Olympique de Marsella, que no dudó en manifestar su enojo ante la situación.

El ex entrenador de la Selección Argentina esbozó una de sus complejas y un tanto confusas frases, como aquella tan recordada al frente del equipo nacional en la que afirmó que la palabra paciencia proviene de los términos paz y ciencia. "Que contraten a Messi nos recuerda que el poder es más fuerte que la justicia. Traer al mejor jugador del mundo aumenta aún más la diferencia con otros clubes. Todos verán la Ligue 1 gracias a su presencia, pero también significa que la equidad se aleja", afirmó en conferencia de prensa.

De todos modos, a continuación, el director técnico que alguna vez trató de manera despectiva a un policía al que acusó de ganar $100 pesos por mes, le deseó lo mejor a su compatriota: "Ojalá que Leo la pase bien, sea feliz y disfrute de este certamen tan competitivo, difícil y diferente. Para nosotros será una motivación especial. Todas las miradas estarán puestas acá".

Sampaoli no fue el único en criticar la política de refuerzos del PSG y sus permisos para incorporar. José Fonte, defensor del Lille, el actual campeón de la Ligue 1, también se mostró en contra de la situación. "Cada club está restringiendo sus gastos. No pueden comprar mucho, no pueden fichar jugadores en grandes cantidades, pero luego el PSG viene y parece que no hay reglas", aseguró el portugués.

Por otro lado, desde Alemania, Julian Nagelsman, el flamante entrenador del Bayern Munich también se quejó por las "facilidades" del conjunto francés para incorporar en un contexto difícil para todos los demás clubes. Parece que las grandes contrataciones le crearon varios enemigos al poderoso club parisino.