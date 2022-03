River se armó para pelear todo lo que juegue. Invirtió y se reforzó como para no tener que optar por algún frente particular, sino competir hasta el final en todo y este miércoles a la noche dará inicio a uno de de esos objetivos. El Millonario debuta por la Copa Argentina frente a Deportivo Laferrere, de la Primera C, en el Padre Martearena de Salta.

Marcelo Gallardo aún no ha encontrado el funcionamiento que ha mostrado en otros pasajes de su gestión, aún con menos recursos individuales. River ha cosechado buenos resultados y ha dejado pocas sensaciones netamente negativas, pero sí está claro que puede dar más.

Por eso, y a pesar del amplio plantel, el Millonario no va a realizar una rotación completa. Sí habrá cambios, especialmente en la zona de la defensa, pero de la mitad hacia arriba jugarán varios titulares como Esequiel Barco, Agustín Palavecino y Julián Álvarez.

El Villero quiere hacer historia. Se preparó para un partido único, contra el gran equipo del momento, que tiene más figuras que nunca. Incluso, desde las redes sociales del club promocionaron el duelo como un choque entre una Ferrari y un Falcon.

A pesar de que del campeonato del año pasado hasta ahora perdió 20 futbolistas, el equipo se rearmó bien y es uno de los tres escoltas que tiene la Primera C, con ocho puntos sumados en cuatro fechas.

