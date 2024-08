Bravo.Continental La defensa de Grassi pidió libertad anticipada: "No está en condiciones de resocializarse" "Me opongo firmemente a la libertad anticipada que pidió la defensa. La condena fue ratificada en todas las instancias judiciales. El tribunal planteó una pericia psicológica para ver cómo se percibe Grassi; él aceptó pero finalmente no se presentó a la pericia. El tribunal pidió además un informe al sistema penitenciario, la unidad de Campana, y el informe es lapidario: Grassi no está en condiciones de resocializarse", resumió el doctor Juan Pablo Gallego, representante de un querellante en la causa contra el excura.