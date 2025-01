Selección Argentina le ganó a Bolivia y se acerca a la siguiente fase del Sudamericano Sub 20 Argentina no brilló, aunque se quedó con un gran premio con un triunfo sobre el cierre frente a Bolivia (1-0) en la tercera jornada del Campeonato Sudamericano Sub 20. Teo Rodríguez Pagano, a falta de 5' para el final, sacó un zapatazo que hizo la diferencia en un encuentro en el que la Albiceleste no mostró su mejor versión.