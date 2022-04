River se llevó un valiosísimo triunfo en Perú de visitante, frente a Alianza Lima en su debut en la Copa Libertadores de América, con gol de Matías Suárez y comenzó del mejor modo el torneo continental.

Alianza Lima disputó el partido. River buscó, no siempre encontró. La gambeta de Ezequiel Barco era el arma mas desequilibrante, pero las llegadas se diluían al entrar al área. Y así se diluyó el primer tiempo.

En el segundo, River empezó a ser mas peligroso, pero los peruanos también tuvieron alguna llegada que conjuró Franco Armani. Hasta que Marcelo Gallardo incluyó a Suárez, y tras un gran pase de Julián Álvarez, el delantero marginado por las lesiones definió con categoría y puso el 1 a 0.

River siguió siendo más, pero no en llegadas, dependía de los disparos de lejos de Juanfer Quintero. Pero Alianza tampoco lo complicó. Lo que ocurrió fue una jugada ridícula en que Robert Rojas defiende una pelota de espaldas, y el delantero peruano Aldair Rodríguez le propinó dos patadas descalificadoras de atrás consecutivas. Se fue expulsado. Rojas gravemente lesionado.

Fuera de contexto, ridículamente criminal. Alianza con diez jugadores no amenazó más. River intentó un par de combinaciones pero no supo terminarlas. Debut con triunfo y de visitante en la Copa Libertadores. No es poco.