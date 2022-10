River Plate le ganó a Platense en el Estadio Monumental de Nuñez, por 2 a 1 con goles de Nicolás de la Cruz y Matías Suárez. Mauro Zárate descontó para el visitante.

El Millonario no baja los brazos. no juega como antes, no consigue ese funcionamiento de equipo europeo que le hemos visto, pero lo intenta y nunca se rinde. Pasó todo el primer tiempo con control de pelota pero sin prfundidad y haciendole el juego al Calamar, que se abrazaba al empate.

Pero en la segunda, apareció De la Cruz antes de los 20 minutos, puso el 1 a 0 y generaro el resuello necesario para empezar a elaborar juego. Y solo 4 minutos después, fue Suárez quien marcó y parecía tener definido el partido.

Pero apareció Zárate a descontar y ponerle suspenso a las cosas, aunque sin embargo, no volvió a inquietar seriamente Platense y River pudo cerrar el patido con victoria.

El Millonario no afoja y matemáticamente esta con chances,con mas fuerza que fútbol, pero ahí está, es River y es de temer.