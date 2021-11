River Plate es una máquina apabullante de fútbol y goles, y además tiene en banco a un centrodelantero de enorme jerarquía que esta teniendo muy pocos minutos en cancha: Federico Girotti.

Ayer por la tarde en TNT Sports Continental, Hernán Castillo y equipo entrevistaron a su representante Joan Salvans que dijo: "Federico Girotti va a tener chances de varios sitios, River es un equipo importante a nivel mundial. Tuvimos una propuesta de la MLS el año pasado".

Asimismo Salvans explicó que: "No podemos ser críticos ni jueces de los minutos que un jugador tiene en el Club, eso es decisión del técnico. Lo que sí creemos es que, cuando jugó, Girotti ha respondido de forma más que efectiva".

Además le dio crédito al entrenador de River sobre el presente de su representando: "La maduración que ha tenido Girotti es un mérito de Gallardo".

Sobre un futuro pase, Salvans explicó: "La salida de Girotti de River tiene que ser de forma consensuada. Hoy la idea es que pueda salir para encontrar más minutos. Del PSV no hay nada por Girotti, del Torino hubo una oferta oficial pero no se pudo realizar por un tema logístico más que por cuestión de voluntad. Es una puerta que no hemos cerrado".

Respecto a la situación del mercado europeo, dijo que: "El mercado europeo, post pandemia, han quedado con los clubes muy mal a nivel económico excepto la Premier League. Hoy parece muy complejo que alguien pueda pagar más de 15 o 20 millones de Euros por un jugador".