Todo el mundo del fútbol habló de la llegada de Erling Haaland al Manchester City. Luego de su eliminación en la semifinal de la Champions League el equipo inglés fue en busca de un fichaje que rompiera el mercado y lo consiguió. Pero ahora, tan sólo un par de días después de su anuncio oficial, ya se habla de una posible salida.

Es que el noruego firmó contrato con el club que dirige Pep Guardiola hasta el 2027, pero logró imponer una clausula de salida a partir del 2024. Quien lo quiera, a partir de entonces, podrá poner 150 millones de euros y llevárselo.

No parece una cifra tan abultada en un mercado que crece día a día. De hecho, no estaría ni cerca de ser la compra más cara de la historia en caso de concretarse y no parece un monto descabellado para un delantero que para ese entonces tendrá solo 23 años y un enorme poder de reventa.

Además, sorprende que el número fijado sea solamente el doble de lo que pagado en este mercado de pases, dado que el sólo paso a la liga inglesa incrementa notoriamente su valor. El City ejecutó la clausula de recisión y se lo pagó al Borussia Dortmund 75 millones de euros.

El atacante de cifras monstruosas para su corta edad fue codiciado por muchos equipos del mundo, como el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea o el Bayern Munich. Parece que en sólo un par de años, todos podrán entrar en la compulsa por él de nuevo.