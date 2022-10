A una fecha del final la punta del campeonato puede cambiar de manos. Racing tiene una oportunidad única para trasladarle toda la presión a Boca y quedar como único líder. Visita a Lanús en La Fortaleza y si gana quedará arriba de todos.

El Xeneize tiene en este momento 48 puntos tras perder con Newell’s. La Academia, que tiene 47, puede quedar dos unidades arriba si gana y hasta igualarlo si empata. Sin embargo, al conjunto de Hugo Ibarra no solo le queda jugar la última fecha contra Independiente, sino que además debe resolver el postergado contra Gimnasia.

Fernando Gago realizará una sola modificación obligada respecto del equipo que derrotó a Colón en el Cementerio de los Elefantes por 2 a 0 el viernes pasado. Carlos Alcaraz volverá a ser titular en lugar de Emiliano Vecchio, que sufrió una dura lesión en la rodilla y estará afuera varios meses.

El Granate es el peor equipo del año. En el acumulado de los dos torneos, es el que menos puntos sacó, incluso por debajo de Aldosivi que hizo una campaña que lo condenó al descenso. En este torneo, está anteúltimo, sólo por encima del Tiburón y acumula tres derrotas de manera consecutiva.

Frank Darío Kudelka, que no encuentra grandes respuestas en su equipo, deberá lidiar además con varias bajas. Fernando Monetti no estará disponible por un problema muscular, Tomás Belmonte, con una fractura en el cuerpo de la escápula, tampoco podrá jugar y el uruguayo Lucas Boggio, el mejor de un equipo que no levanta, también está en duda por una cuestión física.

