La marcha del equipo de Fernando Gago parece implacable. En Tucumán, venció a Atlético por 4 a 0 con goles de Facundo Mura, Carlos Alcaraz, Leonel Miranda y Mauricio Martínez, con contundencia y buen juego.

Desde el principio la Academia fue más. En realidad Atlético no se sabía bien a que jugaba, no se defendía, aunque tenía dos líneas de cuatro y no atacaba. Los de Gago, con salida prolija e intentos permanentes de asociación y juego directo, eran superiores.

Si bien no habían llegado con peligro hasta entonces, a los 20 minutos Miranda puso un pase extraordinario para el lateral derecho entrando en diagonal y Mura con eficiencia lo cambio por gol. El partido siguió exactamente igual. Porque Atlético no mejoró y siguió sin mostrar que buscaba en la cancha.

Así terminó la primera etapa y exactamente igual empezó la segunda, era cuestión de tiempo que cayera el segundo, cosa que ocurrió a los 14 minutos del período, con un tiro libre extraordinario de su mejor figura: Alcaraz y 2 a 0.

Lo demás vino solo, Miranda aumentó siete minutos después y a los 33 Martínez puso cifras definitivas. Entonadísima llega la Academia al clásico del próximo fin de semana, ganar y a paso firme, después de golear de visitante.