Racing Club de Avellaneda y Arsenal de Srandí, empataron 1 a 1 en el Clindró con goles de Gonzalo Piovi y Facundo Krupzky, ambos en el primer tiempo.

Nunca estuvo tranquilo Racing, porque los del Viaducto le jugaron siempre de igual a igual. La Academia se está acostumbrando a ese tipo de posesión intrascendente que no desequilibra y no lleva peligro. Arsenal lo esperó en la mitad, muchas veces robó y generó jugadas de peligro que por carencia de jerarquía individual no pudo concretar.

A los 35 Piovi pudo darle la ventaja al equipo que detentaba la localía, después de un flipper en que la pelota le quedó mansita boyando en el área. Fueron los cuatro minutos de alegría de la Academia en el partido, porque a los 39 minutos Krupzky, el ex Independiente, concretó el ampate: 1 a 1 y al descanso.

En el segundo tiempo, ya directamente Arsenal fue más. Los cambios de Leonardo Madelón dieron resultado y el visitante pudo incluso haberse llevado la victoria. El equipo de Fernando Gago no supo doblegar a un equipo que pelea por la permanencia, en su propia cancha, y suma desilusiones.