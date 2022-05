Comienzan los cuartos de final de la Copa de la Liga, la instancia que no da segundas oportunidades y en la cual una derrota implica una inmediata eliminación. El mejor equipo de la fase regular, Racing, recibe a Aldosivi, la gran sorpresa de esta fase final en el Cilindro.

El equipo de Fernando Gago, que enfrenta a su ex club, es el único que no perdió un sólo partido en la primera parte del torneo. Su campaña, formidable, bajó un poco sus números en las últimas tres fechas en las cuales no pudo ganar, en dos de ellas con un equipo totalmente alternativo.

Para este duelo la Academia dispondrá de lo mejor que tiene. Incluso, llamativamente, podrá contar con Tomás Chancalay, que fue expulsado por insultar a Germán Delfino en el duelo ante Banfield, pero extrañamente recibió solo una fecha de suspensión. En el centro del ataque, Enzo Copetti le ganó la pulseada a Javier Correa.

El Tiburón que tuvo un gran arranque de campeonato, cerró muy mal la fase regular. De los últimos 12 puntos que disputó sólo sacó uno y en el medio tampoco le pudo ganar a Colegiales, equipo de la Primera B Metropolitana, por Copa Argentina. De todos modos avanzó de ronda por penales.

A pesar de la mala racha, Martín Palermo ratificará a la mayoría de los jugadores que cayeron por 2 a 1 ante Arsenal en Mar del Plata. La única duda es si continúa el joven Matías Morello o si retorna a la titularidad Leandro Maciel.

Como todos los de cuartos de final, el partido se juega en la cancha del mejor ubicado, que es el equipo de Avellaneda, y en caso de empate habrá penales para definir quien avanza a la semifinal. A partir de dicha instancia los encuentros serán en terreno neutral.

