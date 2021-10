Que un futbolista no esté presente en una práctica no es algo extraño ni particular; suele suceder. Pero que Lionel Messi se ausente de un entrenamiento es más extraño, porque el rosarino no ha tenido gran cantidad de lesiones en su carrera y su ambición por estar siempre a disposición de sus equipos y jugar todo lo posible es algo que siempre lo ha caracterizado. A un día de que su equipo deba jugar por la Ligue 1 ante el Lille, faltó por una aparente lesión muscular que no se precisó.

"Se ha entrenado muy bien después del partido de Marsella. Hoy sintió una molestia muscular y por precaución ha estado entrenando individualmente. Mañana lo evaluaremos para ver si puede estar", explicó el entrenado Mauricio Pochettino, aunque llamó la atención que se refiriera al tema recién sobre el final de la conferencia de prensa que brindó este jueves.

Además, también resultó sorpresivo que el PSG emitiese un comunicado oficial con la situación médica de cuatro futbolistas que no entrenaron por diversas lesiones, como Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verratti y Leandro Paredes, pero no hiciera referencia a la dificultad de Messi.

El DT analizará si lo arriesga este viernes en el duelo por liga o lo preserva para jugar la próxima semana nuevamente por Champions League ante el Leipzig, mismo equipo que tantas dificultades le trajo la semana pasada.