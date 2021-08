Lionel Messi ya es jugador del PSG. Ya participó de dos entrenamientos en los que se encontró con Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos y tantas otras figuras. El contexto de enormes estrellas apunta claramente a un hombre cuya presión ha crecido enormemente a partir de este mercado de pases: Mauricio Pochettino. El entrenador argentino dio su primera conferencia de prensa tras la llegada de Messi y afirmó que, a pesar de todo, no siente "mayor responsabilidad que en otros proyectos".

Además, tuvo que hacer frente a los múltiples rumores de salida de diversos jugadores, tanto aquellos que son pretendidos por otros clubes, como los que son señalados por la prensa francesa como los apuntados para salir de la institución para equilibrar las finanzas: "Mauro Icardi es parte del equipo, no hay razón para creer que no tenga el futuro aquí. Kylian Mbappé también es nuestro jugador y lo seguirá siendo".

Por otro lado, se refirió a la sensación de contar con quien para él es uno de los mejores jugadores del mundo en el plantel. "Messi despierta en nosotros la misma sensación que despertó en los hinchas. Un estado positivo. Vamos a ir paso a paso conociéndonos. Que se sienta bien y recién cuando esté en las mejores condiciones pueda debutar. Su último partido fue hace un mes en la final de la Copa América", aseguró y agregó que lo escuchará para saber sus sensaciones sobre cuando cree que puede debutar.

"Es un jugador especial, respecto a lo que representa, al carácter que tiene. Lo veo feliz, lo veo contento. Uno admira a este tipo de jugadores pero ahora queda de lado ante la posibilidad de trabajar, sabiendo cada uno donde terminan los límites. Me encontré con una persona muy madura y con el jugador que todo el mundo conoce", añadió sobre la figura del rosarino.

Por último, se refirió a una de las cuestiones más importantes sobre las que tendrá que trabajar, el armado colectivo y aseguró que no tiene un exceso de jugadores por puesto: "Todavía no tenemos un equipo, tenemos muchos nombres que brillan por sí solos. Nuestro desafío es que esos nombres jueguen en equipo. Que se comporten en el campo con la disciplina necesaria como para lograr resultados. Tenemos el desafío de crear una dinámica en la que todos tengan su espacio y se sientan importantes. Hoy en día para ganar no sólo se requiere talento. Hay que ser un grupo unido, no sólo en imagen, en redes sociales, sino en tener una motivación para contribuir con los demás y ceder algo también para generar una unidad fuerte".