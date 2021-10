Está claro que al Paris Saint-Germain no le faltan recursos. En cada puesto tiene al menos dos jugadores de elite. Sin embargo, ni a los dueños del club ni al director técnico, Mauricio Pochettino, les hace demasiada gracia que uno de sus jugadores se pierda un partido por motivos que nada tiene que ver con el fútbol.

Mauro Icardi está envuelto en una situación personal complicada y en consecuencia no se ha entrenado con el equipo de la capital francesa durante los últimos dos días. El ex delantero del Inter no suele ser titular cuando todos sus compañeros están a disposición pero ingresa en casi todos los partidos.

El viernes pasado sí jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo por 2 a 1 ante Angers, dado que el equipo parisino tenía muchos jugadores afectados a sus selecciones. Con el trajín de encuentros y viajes que llevan muchos de sus compañeros en lo que va del año, más la lesión de Neymar, era una fija para ser titular este martes por la Champions League.

A pesar de todo, Pochettino todavía no lo descarta para el choque de este martes ante Leipzig en el Parque de los Príncipes. El conjunto alemán no sumó pero el resto del grupo está muy parejo. "Debido a problemas personales Mauro no ha podido entrenar hoy. Estará en la lista de convocados y esta noche cuando llegue analizaremos la situación para ver si puede estar con el grupo", afirmó el ex entrenador del Tottenham.