Pochettino lo sacó a Messi y el astro se retiró enojadísimo

Nadie entendía nada. El PSG no podía con el Lyon, que había empezado ganando, faltaban 15 minutos y el técnico, Mauricio Pochettino, tomó una decisión inédita: sacó a Lionel Messi. Todo el estadio quedó atónito, incluso sus compañeros que lo miraban absortos en el banco.

Se registro un diálogo muy poco amistoso y breve entre el entrenador y el jugador cuando este último se retiraba del campo de juego. Es sabido, Messi no sabe, el técnico que lo saque, sabe que se ganó un enemigo. La cara de Lio en el banco lo decía todo.

Luego en conferencia de prensa Pochettino dijo que: "Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos. Tenemos que tomar decisiones, en el grupo y luego en el partido, pensando en lo mejor para el equipo y para cada jugador. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos, para tomar decisiones. Puede que les guste o no. Le pregunté (a Messi) cómo estaba. Me dijo ‘bien’, ‘no hay problema’. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro”, explicó.

Da la sensación que el astro argentino podría tomar estas declaraciones, todavía peor que el propio cambio.

Mira donde pegó el tiro libre de Messi durante el partido: