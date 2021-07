La nadadora argentina Delfina Pignatiello que no pudo atravesar la etapa clasificatoria en ninguna de las pruebas en que compitió, hizo declaraciones después de la última de ellas en la que también fue eliminada.

“Mi objetivo de hoy era, sobre todo, disfrutar de la carrera y disfrutar de donde estoy. De nadar mi segunda carrera olímpica con todo lo que eso significa. Obviamente que no es el tiempo que quiero, no se me dio hoy en la competencia. Uno podría decir que fue un fracaso y que perdí, pero no siento que perdí nada. Simplemente no gané una medalla o no hice una marca, mi mejor marca. Pero yo gané un montón de experiencia, gané un montón de aprendizaje y me quedo con todo eso", expresó.

Pignatiello agregó que: "“No quiero ver ningún torneo ni nada de mi carrera como un antes y un después, porque uno no vuelve a arrancar de cero cada temporada o cada preparación. Uno lo arranca con todo lo que ya aprendió. Sí, habrá cosas para mejorar, ya habrá momento para hacer un análisis crítico y técnico de cómo fue la preparación para acá, de cómo se dio la competencia, que la voy a hacer con mi entrenador y con mi equipo de profesionales que fueron los que trabajaron conmigo en este proceso”.

Y por último la dedicó un mensaje a los odiadores, que siente que la atacan en las redes: “La próxima será. Gracias a todos por los mensajes de aliento y cariño. Un besito desde Tokio a los haters que me motivan para mejorar la próxima”.