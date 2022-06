Llegó el momento decisivo del año para muchos equipos sudamericanos. Comienza la etapa de duelos directos en la Copa Libertadores y vos podés vivir todo por Continental. Este martes desde las 21, Boca enfrenta al Corinthians en San Pablo por la ida de los octavos de final del máximo certamen continental.

Es claro que para el Xeneize la Libertadores es una prioridad absoluta. Por eso, Sebastián Battaglia preservó en el partido frente a Unión del viernes pasado a todos los titulares que estarán presentes en Brasil. Pondrá en cancha lo mejor, con excepción de Frank Fabra que está suspendido y será reemplazado por Agustín Sández.

Además, en ataque, Exequiel Zeballos le ganó la pulseada a Eduardo Salvio a base de excelentes rendimientos y será titular. El ex Lanús que el viernes quedará libre, irá, de todos modos, al banco de los suplentes.

El Corinthians no es el mismo equipo que le ganó al equipo argentino como local en la fase de grupos. Ya no tiene a su goleador, Jo, que quedó libre luego de algunos actos de indisciplina. En cuanto a su nivel, el equipo no brilla, pero encontró regularidad en el Brasileirao, donde marcha segundo.

A pesar de que pelea el campeonato doméstico, durante la última fecha, cuando igualó 0 a 0 con el Santos, guardó a la mayoría de sus titulares para la Copa. Willian y Renato Augusto, por ejemplo, dos de los más experimentados y al mismo tiempo de más jerarquía, no jugaron.

Viví un duelo clave con toda la pasión de La Radio del Hincha. Sumate a la transmisión del equipo de Somos Boca, con el relato de Sebastián Sellaro y Javier Simone y la cobertura de los vestuarios de Peto Cabachieff y Marcelo Magnone. Desde los estudios centrales, con la mejor información, estará Marcelo Mármol De Moura.