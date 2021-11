Ver a un equipo grande atravesar un mal momento no es algo tan extraño. De todas maneras, los bajones de los clubes más importantes no suelen ser tan pronunciados como en este caso sí se da en San Lorenzo. Al Ciclón le quedan un puñado de fechas para intentar no quedar en el último puesto, algo que no le ha pasado nunca en su historia. Para eso, este jueves visita a Aldosivi en el José María Minella, con transmisión de Continental desde las 19.

El presente del conjunto de Boedo es malo. La salida de Paolo Montero no generó el golpe de efecto esperado: perdió seis de los últimos siete partidos que jugó, tres de ellos bajo la conducción de Diego Monarriz. Viene de caer 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro ante Gimnasia.

Respecto de aquel duelo, el equipo tendrá dos modificaciones obligadas. No podrán estar Cristian Zapata ni Ezequiel Cerutti, ambos suspendidos. Ingresarán dos juveniles que ya han sumado bastantes minutos en este campeonato: Francisco Flores y Alexis Sabella.

Aldosivi se ubica en la 17° colocación. Sin embargo, desde la llegada de Martín Palermo, el equipo levantó notoriamente. Se reordenó, cambió su estilo y sacó más del 50% de los puntos. El histórico delantero de Boca también deberá realizar dos modificaciones obligadas, pero en su caso por lesión. Gastón Gil Romero le dejará su lugar a Francisco Cerro y Malcom Braida será reemplazado por Gastón Lodico.

Viví el partido por la Radio del Hincha, con los relatos de Leo Ojeda, los comentarios de Fabián Godoy, los aportes desde los vestuarios del "Bocha" Flores y toda la información deportiva de Agustín Caviglia desde los estudios centrales.